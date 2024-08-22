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17:04, 22 августа 2024Силовые структуры

Дважды судимый за изнасилование продавец арбузов надругался над россиянкой в степи

Под Астраханью задержан продавец арбузов, изнасиловавший женщину в степи

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Под Астраханью задержан 31-летний дважды судимый за изнасилование продавец арбузов, который надругался над 36-летней женщиной в степи. Об этом сообщает «АиФ Астрахань».

По данным издания, инцидент произошел в Черноярском районе Астраханской области. Там компания местных жителей устроила посиделки. В какой-то момент у них закончился алкоголь, и они решили поехать в магазин. Уехали все, кроме пострадавшей и злоумышленника, который был ее бывшим возлюбленным. Они вышли из машины. Мужчина собрался выяснять отношения с женщиной, но они поссорились. Тогда он вывез бывшую возлюбленную в степь и изнасиловал. Затем потерпевшая обратилась в полицию. Молодого человека задержали.

В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В последний раз он вышел из колонии в 2024 году. После освобождения он продавал арбузы. Официально нигде не работал.

Ранее сообщалось, что на Камчатке мужчина изнасиловал 44-летнюю женщину в комнате общежития.

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      Анна Габай
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