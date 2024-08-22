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00:10, 22 августа 2024Наука и техника

ДТП с электрогрузовиком поставило в тупик экстренные службы США

CBS: возгорание электрогрузовика Tesla поставило в тупик экстренные службы США

Кадр: cbsnews

ДТП с участием электрической фуры Tesla Semi в Северной Калифорнии (США) практически на сутки парализовало дорожное движение из-за пожара высокого уровня сложности. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Инцидент произошел в середине августа на скоростной автомагистрали номер 80. Грузовик Tesla вылетел с дороги, врезался в деревья на правой обочине и от удара загорелся. По словам специалистов, из-за того, что экстренные службы оказались не готовы к подобным происшествиям, устранять последствия ДТП пришлось почти сутки.

Опрошенные телеканалом эксперты объяснили, что спецслужбы пока не знают, как эффективно бороться с такими пожарами. Аналитик отрасли электромобилей Дилан Ху заявил, что тяговая батарея Tesla Semi почти в десять раз больше, чем аккумулятор легкового электрокара. «Эта батарея будет выделять гораздо больше токсичных газов. Она будет гореть гораздо дольше. Ее, как правило, гораздо сложнее потушить», — подчеркнул Ху.

По словам специалиста, именно поэтому пожарные не стали тушить очаг возгорания обычными средствами, а дали электрической фуре полностью прогореть. Дилан Ху объяснил, что при контакте с водой содержащиеся в батарее химикаты образуют смесь, которая может быть опасна для здоровья людей и экологии. В том числе поэтому движение на трассе 80 перекрыли почти на сутки. Ху подытожил, что экстренным службам придется разработать новые методы тушения подобных пожаров.

В начале августа корпорация Tesla опубликовала отчет о безопасности за второй квартал 2024 года, где рассказала, как часто ее автомобили попадают в ДТП. В том числе в материале указали, что на каждые 18 миллионов миль приходится одно возгорание транспортного средства.

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      Андрей Ставицкий
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