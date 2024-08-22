Госслужба по вопросам этнополитики Украины озвучила требования к УПЦ

Глава ГЭСС Украины Еленский: УПЦ должна выйти из Синода РПЦ

Глава Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести (ГЭСС) Украины Виктор Еленский озвучил требование к Украинской православной церкви (УПЦ) выйти из состава Синода РПЦ, передает издание «Страна.ua».

По его словам, чтобы не попасть под запрет, согласно принятому Верховной Радой закону, УПЦ должна обнародовать письма с извещением, что ее представителя выходят из состава Синода РПЦ и всех руководящих органов организации. Помимо этого, Еленский озвучил необходимость поставить в известность поместные православные церкви о том, что УПЦ не является частью РПЦ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил запрет канонической УПЦ МП в разговоре с Вселенским патриархом Варфоломеем. Зеленский назвал принятый закон о запрете УПЦ МП «укреплением духовной независимости» Украины.

