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20:06, 22 августа 2024Ценности

Ксения Собчак снялась в купальнике и пожаловалась на проблемы с кожей

Ксения Собчак снялась в купальнике и пожаловалась на пигментацию на коже

Кадр: Telegram-канал СОБЧАК

Российская телеведущая Ксения Собчак снялась в откровенном наряде и пожаловалась на проблемы с кожей. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

42-летняя журналистка разместила серию снимков, на которых примерила розовый купальник без подклада и с голубыми бретелями. Помимо этого, звезда собрала волосы и надела бейсболку. Свой образ она завершила солнцезащитными очками.

По словам Собчак, после рождения сына на ее коже летом появляются пигментные пятна. «У меня сильная пигментация каждое лето. Началось с рождения Платона и теперь путешествуем вместе», — посетовала она. При этом журналистка уточнила, что борется с косметическими дефектами с помощью специальных средств и процедур.

Ранее в августе Собчак назвали пенсионеркой на откровенных фото. На одном из снимков звезда предстала напротив зеркала в бюстгальтере-бандо коричневого оттенка и цветных укороченных шортах. Пользователи сети раскритиковали ее внешний вид.

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      Екатерина Ештокина
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