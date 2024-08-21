Собчак назвали пенсионеркой на откровенных фото

Российскую телеведущую Ксению Собчак назвали пенсионеркой на новых откровенных фото. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 42-летняя журналистка запечатлела себя в синем слитном купальнике и костюме, состоящем из рубашки с длинным рукавом и шортов. Помимо этого, она надела соломенную шляпу и воспользовалась вязаной сумкой.

На еще одном кадре звезда предстала напротив зеркала в бюстгальтере-бандо коричневого оттенка и цветных укороченных шортах. При этом она продемонстрировала плоский живот и кубики пресса.

Пользователи сети раскритиковали внешний вид Собчак в комментариях под постом. «Со спины — пионерка, с лица — пенсионерка», «Труселя мужские красивые», «Ну, так себе кубики», — высказались они.

Ранее в августе Ксения Собчак похвасталась прессом на фото в пляжном образе. Журналистка запечатлела себя в коричневом костюме. При этом она расстегнула верх своего наряда и похвасталась фигурой в полосатом бикини.