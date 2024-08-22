Меркурис: в Киеве утратили веру в возможность удержать Донбасс

После неудачной атаки на Курскую область украинские власти решили окончательно сдать Донбасс. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.

«Украинцы, кажется, находятся в процессе полного отказа от Донбасса. Руководство страны полностью утратило веру в то, что этот регион можно удержать. Такое ощущение, что сам смысл этой битвы для киевских властей утрачен», — подчеркнул эксперт.

Меркурис также отметил, что ВСУ больше не могут эффективно обороняться. При этом российские войска без особого труда продвигаются вперед.

Несколькими днями ранее Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины испытывают проблемы на ключевых направлениях в Донбассе из-за атаки на Курскую область. Аналитик назвал расширение линии фронта украинцами посредством нападения на Курскую область совершенно нелогичным с военной точки зрения.

Кроме того, американский политолог Гилберт Доктороу ранее заявил, что между военным и гражданским руководством официальных властей Киева назрел внутренний раскол на фоне ухудшающейся обстановки на фронте. По его словам, причиной конфликта стало решение об отправке стратегических резервов в Курскую область вместо усиления обороны в Донбассе.