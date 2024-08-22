Находящуюся в розыске россиянку задержали в роддоме после рождения тройни

В Москве задержали разыскиваемую женщину прямо в роддоме после рождения тройни

В Москве находящуюся в федеральном розыске за кражу 38-летнюю местную жительницу задержали в роддоме после рождения тройни. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным в канале, женщина приехала в роддом без документов, поэтому врачи сообщили о ней в правоохранительные органы. Она не состояла на учете по беременности. Приехавшие в медучреждение оперативники установили, что подозреваемая находится в розыске с 2023 года. Она уже имеет судимости за грабеж и кражу, а также взыскания по алиментам на содержание детей. Сейчас москвичка находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Барнауле сотрудники правоохранительных органов задержали лжемедика, которая пыталась задушить 95-летнюю пенсионерку ради 50 тысяч рублей.