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18:04, 22 августа 2024Силовые структуры

Находящуюся в розыске россиянку задержали в роддоме после рождения тройни

В Москве задержали разыскиваемую женщину прямо в роддоме после рождения тройни

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве находящуюся в федеральном розыске за кражу 38-летнюю местную жительницу задержали в роддоме после рождения тройни. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным в канале, женщина приехала в роддом без документов, поэтому врачи сообщили о ней в правоохранительные органы. Она не состояла на учете по беременности. Приехавшие в медучреждение оперативники установили, что подозреваемая находится в розыске с 2023 года. Она уже имеет судимости за грабеж и кражу, а также взыскания по алиментам на содержание детей. Сейчас москвичка находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Барнауле сотрудники правоохранительных органов задержали лжемедика, которая пыталась задушить 95-летнюю пенсионерку ради 50 тысяч рублей.

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      Анна Габай
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