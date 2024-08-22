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02:01, 22 августа 2024Из жизни

Найден самый древний пенис на Земле

Палеонтолог Дэвид Сиветер рассказал о древнейшем пенисе и его обладателе

Фото: Janek Lass / Wikimedia

Ученый из Великобритании нашел самый древний пенис на Земле и его обладателе. Об этом он рассказал ведущим подкаста What The Duck?! на ABC Radio.

Палеонтолог Дэвид Сиветер совершил это открытие еще в конце 1990-х, когда исследовал коллекцию окаменелостей, найденных на западе Англии. Одной из них оказалось крошечное ракообразное около одного миллиметра в длину, известное как остаркода. Когда Сиветер и его коллеги сделали 3D-модель этого существа, они обнаружили «очень длинный отросток, идущий от задней части тела». Сохранность пениса остаркоды обеспечило то, что около 425 миллионов лет назад ракообразное было полностью погребено под тонким вулканическим пеплом. Благодаря медленному остыванию он сохранил форму тела остракоды и все ее конечности.

«Фраза "исключительная сохранность" много значит для палеонтологов, потому что она означает, что сохранились как мягкие ткани, так и скелет. У этой окаменелости все конечности были целы. Имелись жабры, которыми животное дышало. Имелись глаза и пенис, и это потрясающе, потому что очень редко выпадает шанс определить пол окаменелостей», — рассказал Сиветер.

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Пенис остракоды также может быть относительно большим — до трети от общего размера животного. Именно поэтому остаркоду назвали Colymbosathon ecplecticos, что по-гречески означает «выдающийся пловец с большим пенисом».

Ранее сообщалось, что кадры, снятые голландским пенсионером, помогли раскрыть тайну длинных пенисов летучих мышей. Оказалось, что эти животные используют их вместо рук.

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      Алиса Дмитриева
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