Раскрыта тайна летучих мышей с пенисами вместо рук

Голландский пенсионер случайно раскрыл тайну пенисов летучих мышей в церкви

Кадры, снятые голландским пенсионером, помогли раскрыть тайну длинных пенисов летучих мышей. Оказалось, что эти животные используют их вместо рук, пишет CBS News.

Житель деревни Кастенрай в Нидерландах по имени Ян Юкен заинтересовался популяцией летучих мышей в местной церкви. Несмотря на то, что у пенсионера не было специального образования, он установил камеру на чердаке церкви и отснял огромное количество материала с поздними кожанами и, в частности, с их сексом. Файлы Юкен решил направить Николасу Фазелю — ученому из Университеты Лозанны, специализирующемуся на летучих мышах.

Фазель, который сначала решил, что ему пришел спам и открывал письмо с опаской, был ошарашен тем, насколько ценными оказались материалы. Юкену удалось в деталях заснять процесс спаривания поздних кожанов, который долгое время оставался загадкой для ученых. Зоологи давно выяснили, что у этого вида летучих мышей аномально крупный пенис по сравнению с телом. Более того, половой орган самцов в семь раз превышает глубину вагины самок.

После того как Фазель и его коллеги изучили видеозаписи, оказалось, что кожаны используют свой огромный пенис вместо руки. Самцы хватают самку зубами сзади, эрегированный пенис помогает им отодвинуть хвостовую перепонку самки, после чего плотно они прижимают его кончик к вульве партнерши и без проникновения во влагалище впрыскивают туда сперму. При этом присоска на конце пениса обеспечивает длительный половой контакт и транспортировку семенной жидкости внутрь тела самки. Записи показали, что процесс спаривания может занимать от 40 минут до 13 часов. Таким образом, поздний кожан стал единственным известным млекопитающим, которые размножаются без проникновения.

Группа ученых опубликовала статью об этом открытии в журнале Current Biology. При этом Юкена указали как одного из соавторов.

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