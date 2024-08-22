Военный эксперт Дандыкин: к концу недели увидим результат в Курской области

Текущая неделя станет решающей в вытеснении Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что Россия активно уничтожает резервы противника и пытается перекрыть пути снабжения.

«За эти неполные две недели противник потерял 3,8 тысячи человек, массу техники, почти два батальона танков, — сказал Дандыкин. — Большие резервы уже исчерпаны. ВСУ лишились подвижности, пытаются зайти со стороны Теткино, взрывают мосты. Но река Сейм — это приток Десны, ширина которой — 100 метров. Это не Волга и не Днепр, ее вполне можно преодолеть с помощью понтонных переправ. Так что нужно успокоиться: наши резервы подходят и осваиваются на местности».

Уже к 25 августа, уверен военный эксперт, будут видны результаты работы российских военных по вытеснению противника с территории страны.

«Мы нарушаем логистику, бьем по Сумской области, уничтожаем технику. Нужно просто подождать», — считает Дандыкин.

Ранее стало известно, что три горячие точки, в которых военнослужащие Российской армии не дают прорваться Вооруженным силам Украины (ВСУ), образовались в Курской области. Российские военные круглосуточно работают над отражением этих атак.