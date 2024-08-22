Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:56, 22 августа 2024Бывший СССР

Полковник высказался о задачах ВСУ в Курской области

Полковник Матвийчук: ВСУ не удалось выполнить задачи в Курской области

Фото: Thomas Peter / Reuters

Одной из задач Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области было отвлечение на себя соединений российских войск, но для вытеснения противника с территории России на место были переброшены другие части, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Перед ВСУ стояла задача, чтобы мы сняли боевые части с других направлений, но достичь этого не удалось, — сказал полковник. — Наши военные продолжают наступление: мы знаем об успехах на харьковском, донецком, херсонском направлениях».

В Курскую область, по словам Матвийчука, были переброшены части Добровольческого корпуса ДНР, спецназ Чечни и другие, выполняющие штурмовые задачи по уничтожению сил противника.

«Наши части в Курской области сейчас владеют обстановкой и инициативой. По тем данным, которые есть на данный момент, можно говорить, что продвижение противника остановлено, многие населенные пункты вернулись под наш контроль», — добавил военный.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что перед ВСУ в Курской области стояла задача перейти границу и отвлечь на себя крупные соединения российских войск, создав эффект масштабного прорыва. Он добавил, что попал в засаду в первом селе их маршрута, и предположил, что командование обмануло группу, отправив на разведку боем.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о попытке ВСУ атаковать Курскую АЭС. Станцию хочет посетить глава МАГАТЭ

      Путину доложили об учениях по эвакуации жителей в российском регионе на границе с Украиной

      Стала известна судьба обручального кольца Лопес за 10 миллионов долларов

      Вице-мэр Москвы поздравила сотрудников столичных МФЦ с 13-летием офисов

      Алексей Воробьев рассказал о съемках в роли «молодого Путина»

      Спонсировавшего ФБК активиста отправили под домашний арест

      Путин и Зеленский провели совещания по ситуации в приграничье. О чем говорили и что решили президенты?

      Обматеривший Галкина блогер отреагировал на запрет въезда в Латвию

      Появились кадры атаки российских танков в Курской области

      Полиция Украины нашла оружие в рамках обысков по делу Фарион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше