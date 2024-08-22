Полковник высказался о задачах ВСУ в Курской области

Полковник Матвийчук: ВСУ не удалось выполнить задачи в Курской области

Одной из задач Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области было отвлечение на себя соединений российских войск, но для вытеснения противника с территории России на место были переброшены другие части, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Перед ВСУ стояла задача, чтобы мы сняли боевые части с других направлений, но достичь этого не удалось, — сказал полковник. — Наши военные продолжают наступление: мы знаем об успехах на харьковском, донецком, херсонском направлениях».

В Курскую область, по словам Матвийчука, были переброшены части Добровольческого корпуса ДНР, спецназ Чечни и другие, выполняющие штурмовые задачи по уничтожению сил противника.

«Наши части в Курской области сейчас владеют обстановкой и инициативой. По тем данным, которые есть на данный момент, можно говорить, что продвижение противника остановлено, многие населенные пункты вернулись под наш контроль», — добавил военный.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что перед ВСУ в Курской области стояла задача перейти границу и отвлечь на себя крупные соединения российских войск, создав эффект масштабного прорыва. Он добавил, что попал в засаду в первом селе их маршрута, и предположил, что командование обмануло группу, отправив на разведку боем.