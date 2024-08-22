РИА Новости: бойцы 54-ой бригады ВСУ заразились туберкулезом

Бойцы 54-ой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) заразились туберкулезом, заболевших держат в специальном блиндаже. Об этом заявил представитель пророссийского подполья Херсона в беседе с РИА Новости.

«Начало распространения заболевания командование обеих бригад связывает с влившимися в их личный состав мобилизованными заключенными, которые были больны открытой формой туберкулеза», — объяснил причину вспышки собеседник агентства.

По его словам, заболевшие содержатся в антисанитарных условиях. Кроме того, инфицированных содержат в изоляции. Для избежания распространения информации командование забрало у пострадавших телефоны и другие средства связи.

Ранее вспышку туберкулеза зафиксировали в 35-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ. Бойцы располагались на территории Херсонской области.