Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:02, 22 августа 2024Бывший СССР

Подполье заявило о вспышке туберкулеза в бригаде ВСУ

РИА Новости: бойцы 54-ой бригады ВСУ заразились туберкулезом

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бойцы 54-ой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) заразились туберкулезом, заболевших держат в специальном блиндаже. Об этом заявил представитель пророссийского подполья Херсона в беседе с РИА Новости.

«Начало распространения заболевания командование обеих бригад связывает с влившимися в их личный состав мобилизованными заключенными, которые были больны открытой формой туберкулеза», — объяснил причину вспышки собеседник агентства.

По его словам, заболевшие содержатся в антисанитарных условиях. Кроме того, инфицированных содержат в изоляции. Для избежания распространения информации командование забрало у пострадавших телефоны и другие средства связи.

Ранее вспышку туберкулеза зафиксировали в 35-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ. Бойцы располагались на территории Херсонской области.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Украина планирует подготовить почву для возможных переговоров с Россией. Чего именно хочет Киев?

      В США рассказали о последствиях атаки ВСУ на Курскую область

      Экспортный портфель оборонной продукции России достиг рекордных значений

      Названы главные причины для покупки iPhone 16

      Популярная телезвезда показала фигуру в белье

      Два беспилотника ВСУ сбили в момент атаки на аэродром в российском регионе

      В США отказались признать использование HIMARS Украиной в Курской области

      Демократы захотели уменьшить влияние Пелоси в партии

      Жители российского города сообщили о серии громких взрывов

      Порнозвезда рассказала о неловкой ситуации во время съемок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше