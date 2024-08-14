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06:04, 14 августа 2024Бывший СССР

В двух бригадах ВСУ зафиксировали вспышку туберкулеза

РИА Новости: в двух бригадах ВСУ выявили туберкулез с летальными исходами

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В двух бригадах ВСУ на подконтрольных территориях в Херсонской области и ДНР выявили вспышку открытой формы туберкулеза с летальными исходами. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье Херсона.

Источники сообщили, что вспышку заболевания зафиксировали среди личного состава 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Она возникла потому, что в рамках мобилизации в ряды морпехов массово вступили заключенные. Отмечается, что многие из них были инфицированы туберкулезом.

«Открытая форма туберкулеза выявлена у военнослужащих 137-го отдельного батальона этой бригады. 35-я бригада морской пехоты ВСУ развернута на оккупированных территориях Херсонской области», — рассказали в подполье.

Закон об усилении мобилизации вступил на Украине в силу 18 мая. За неявку по повестке в ТЦК (территориальный центр комплектации, аналог военкомата) гражданину запрещают управлять транспортным средством. Находящимся за рубежом военнообязанным ограничили консульские услуги.

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