В двух бригадах ВСУ зафиксировали вспышку туберкулеза

РИА Новости: в двух бригадах ВСУ выявили туберкулез с летальными исходами

В двух бригадах ВСУ на подконтрольных территориях в Херсонской области и ДНР выявили вспышку открытой формы туберкулеза с летальными исходами. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье Херсона.

Источники сообщили, что вспышку заболевания зафиксировали среди личного состава 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Она возникла потому, что в рамках мобилизации в ряды морпехов массово вступили заключенные. Отмечается, что многие из них были инфицированы туберкулезом.

«Открытая форма туберкулеза выявлена у военнослужащих 137-го отдельного батальона этой бригады. 35-я бригада морской пехоты ВСУ развернута на оккупированных территориях Херсонской области», — рассказали в подполье.

Закон об усилении мобилизации вступил на Украине в силу 18 мая. За неявку по повестке в ТЦК (территориальный центр комплектации, аналог военкомата) гражданину запрещают управлять транспортным средством. Находящимся за рубежом военнообязанным ограничили консульские услуги.