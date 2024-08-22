Полиция Украины нашла оружие в рамках обысков по делу Фарион

«РБК-Украина»: полиция нашла пистолет в рамках обысков киллера по делу Фарион

Полиция Украины обнаружила боевой пистолет во время обысков по делу Ирины Фарион. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Галицкий суд города Львов.

«Во время обысков правоохранители нашли два смартфона с сим-картами, планшет, пистолет Форт 12-Р с магазином на 12 патронов, 138 патронов, наждачная бумага, сверла, отвертки», — отмечается в заявлении ведомства.

Ранее украинская полиция объявила об обнаружении возможного схрона патронов подозреваемого киллера по делу Фарион.

19 июля во Львове неизвестный выстрелил в Ирину Фарион из оружия без глушителя, после чего скрылся. Экс-депутат ушла из жизни в больнице, не приходя в сознание.

Позже был задержан главный подозреваемый — 18-летний Вячеслав Зинченко.