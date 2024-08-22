Популярная телезвезда показала фигуру в белье

Популярная телезвезда Малин Андерссон показала фигуру в белье

Популярная британская телезвезда Малин Андерссон поделилась снимком в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

32-летняя знаменитость позировала в ванной комнате. Она показала подтянутую фигуру в разноцветном комплекте нижнего белья, который состоял из лавандового атласного лифа и кружевных оранжевых трусов. На размещенном кадре видно, что волосы звезда реалити-шоу Love Island распустила, а от макияжа отказалась.

Ранее в августе возлюбленная Джонни Деппа родом из России похвасталась фигурой в бикини.