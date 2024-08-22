Постпред России при ОБСЕ Лукашевич прокомментировал принятие Радой закона о запрете УПЦ

Постпред России при ОБСЕ Лукашевич: Киев углубляет религиозный раскол на Украине

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич прокомментировал принятие Верховной Радой Украины закона о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заявив, что Киев углубляет религиозный раскол в стране. Его слова передает ТАСС.

«Одобрение парламентом страны данного дискриминационного акта идет в русле многолетних целенаправленных усилий киевской хунты и ее западных кураторов по углублению религиозного раскола, грубому попранию права на свободу вероисповедания», — рассказал постпред.

По его словам, принятый закон развязывает руки Киеву в запрете УПЦ, которая исторически играла ключевую роль в жизни украинцев, что является политическим заказом насильственного уничтожения крупнейшего на Украине религиозного института.

Ранее глава Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести (ГЭСС) Украины Виктор Еленский озвучил требование к УПЦ. По его словам, чтобы не попасть под запрет, согласно принятому Верховной Радой закону, УПЦ должна обнародовать письма с извещением, что ее представителя выходят из состава Синода РПЦ и всех руководящих органов организации.