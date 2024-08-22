Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:56, 22 августа 2024Бывший СССР

Постпред России при ОБСЕ Лукашевич прокомментировал принятие Радой закона о запрете УПЦ

Постпред России при ОБСЕ Лукашевич: Киев углубляет религиозный раскол на Украине

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич прокомментировал принятие Верховной Радой Украины закона о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заявив, что Киев углубляет религиозный раскол в стране. Его слова передает ТАСС.

«Одобрение парламентом страны данного дискриминационного акта идет в русле многолетних целенаправленных усилий киевской хунты и ее западных кураторов по углублению религиозного раскола, грубому попранию права на свободу вероисповедания», — рассказал постпред.

По его словам, принятый закон развязывает руки Киеву в запрете УПЦ, которая исторически играла ключевую роль в жизни украинцев, что является политическим заказом насильственного уничтожения крупнейшего на Украине религиозного института.

Ранее глава Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести (ГЭСС) Украины Виктор Еленский озвучил требование к УПЦ. По его словам, чтобы не попасть под запрет, согласно принятому Верховной Радой закону, УПЦ должна обнародовать письма с извещением, что ее представителя выходят из состава Синода РПЦ и всех руководящих органов организации.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Путин и Зеленский провели совещания по ситуации в приграничье. О чем говорили и что решили президенты?

      Вице-мэр Москвы поздравила сотрудников столичных МФЦ с 13-летием офисов

      Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего главу Военно-строительной компании Минобороны

      В Британии восхитились прорывом российских войск в ДНР

      Россиянам пообещали обеспечить безопасность при голосовании в Курской области

      Дважды судимый за изнасилование продавец арбузов надругался над россиянкой в степи

      В ВСУ признали неудачу плана по вторжению в Курскую область

      Представителям одной профессии в российском регионе увеличат зарплату на 24 процента

      Продажи нового внедорожника анонсированы в России

      Российский суд заочно арестовал украинского националиста по обвинению в теракте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше