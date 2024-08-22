Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:36, 22 августа 2024Культура

Пригожин раскрыл реакцию обманутой мошенниками Долиной на предложение о помощи

Продюсер Пригожин рассказал об отказе обманутой мошенниками Долиной от помощи

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что предложил обманутой мошенниками певице Ларисе Долиной помощь. В разговоре с «Лентой.ру» он раскрыл реакцию артистки на его сообщение.

«Мы как коллеги и друзья написали ей сообщение: "Нужна ли наша помощь, чем мы можем быть полезны?" Она сказала, что если понадобится, она обратится. Так она сказала, что сама справится со всем этим делом», — поделился Пригожин.

Продюсер также отметил, что уточнил у певицы, является ли распространяемая в СМИ информация достоверной.

«Мы спросили просто, насколько правда все, что пишут, потому что, к сожалению, доверие упало сильно к пишущим. Поэтому я просто задал вопрос: "Правда ли это и нужна ли наша помощь?" Она сказала, что она сама разберется с этим, справится, поэтому, если что, спасибо за беспокойство. На этом наша эта тема закончилась», — заключил он.

Ранее Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры в Хамовниках. В качестве истца по делу указана сама певица. Когда пройдет заседания, пока неизвестно.

В середине августа стало известно, что Долина стала жертвой мошенников и лишилась квартиры. По их наводке певица продала свою недвижимость, после чего перевела неизвестным 180 миллионов рублей. В сделке было задействовано риелторское агентство «Львов эстейт», представители которого не знали о преступных намерениях «представителей» артистки.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали паром в одном из крупнейших пассажирских портов России

      Пожарный поезд направлен для тушения огня после ракетной атаки ВСУ по российскому порту

      Некоторых россиян призвали не есть гречку на ночь

      Взрыв газа в российском городе произошел по вине пьяных жителей дома

      Ирина Безрукова вышла на публику с сумкой за миллион рублей

      В ВСУ объяснили причины неудач на покровском направлении

      В Минске заявили о готовности взаимодействовать с соседями на юге и западе

      Немецкая разведка начала искать новых сотрудников на выставке компьютерных игр

      Джаред Лето рассказал о многомиллионных долгах

      Алаудинов отреагировал на сообщение о смерти одного из командиров «Ахмата»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше