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02:48, 22 августа 2024Россия

Путин проведет оперативное совещание с правительством

Путин 22 августа обсудит с членами правительства поддержку ИЖС

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в четверг, 22 августа, обсудит с членами правительства текущие вопросы и поддержку индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщил Telegram-канал «Кремль. Новости».

«С докладами выступят Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина», — говорится в сообщении.

Ранее Путин приехал на открытие детского медицинского центра имени Рошаля в Красногорске. Главу государства сопровождали заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль.

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      Евгений Силаев
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