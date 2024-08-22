Писатель Проханов заявил, что Путин является пятым Сталиным

Президент России Владимир Путин является пятым Сталиным. Об этом в программе «Легенда» на RTVI заявил писатель и общественный деятель Александр Проханов.

«Первый Сталин — это Владимир Святой, второй Сталин — это Иван Васильевич Грозный, третий Сталин — это Петр Алексеевич, император российский, четвертый Сталин — это Иосиф Виссарионович Сталин, а пятый Сталин — это Путин», — сказал Проханов, добавив, что действующий глава государства «уже сформировался как Сталин и продолжает формироваться».

Писатель отметил, что президент России «эту империю вытаскивал за волосы из этого проклятого безвременья 90-х», а все, что он делает, — это «восстанавливает русское величие».

Ранее глава Военно-оркестровой службы Ленинградского военного округа подполковник Павел Гернец рассказал, что российские военные оркестры, участвующие в приемах на высшем уровне, всегда готовы исполнить любимую композицию президента Владимира Путина «С чего начинается Родина».