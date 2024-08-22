Путину доложили об учениях по эвакуации жителей в российском регионе на границе с Украиной

Путину доложили об учениях по эвакуации жителей в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил президенту России Владимиру Путину об учениях по экстренной эвакуации жителей в российском регионе на границе с Украиной, передает ТАСС.

«В рамках полномочий оперативного штаба в шести приграничных районах уже проведены учения по экстренной эвакуации жителей в случае возникновения такой необходимости», — обозначил Богомаз.

По словам губернатора, в регионе подготовили 12 пунктов временного размещения, готовые принять более 1,5 тысячи человек. При этом он уточнил, что при необходимости будет прорабатываться возможность разместить до 32 тысяч человек.

На сегодняшний день в Брянскую область прибыли более 500 жителей Курской области, среди которых 150 детей.

В Курской области больше двух недель продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). В регионе, а также в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Ранее Минобороны сообщало о ночной атаке ВСУ по российским регионам — всего было запущено 28 украинских дронов: 13 беспилотников система ПВО перехватила над Волгоградской областью, 7 — над Ростовской, 4 — над Белгородской, 2 — над Воронежской, по одному — над Курской и Брянской областями.