NYT: США готовят новые обыски в домах американцев, сотрудничающих со СМИ России

Власти США запланировали провести новые обыски в домах американцев, сотрудничающих с российскими СМИ. О подготовке операции рассказала газета The New York Times (NYT), ссылаясь на анонимные источники.

По данным издания, Министерство юстиций США инициировало «масштабное уголовное расследование», целью которого является противостояние «операциям Кремля по оказанию влияния» на американское население накануне выборов нового президента.

В августе Федеральное бюро расследований (ФБР) уже проводило обыски у ряда американских граждан. Так, агенты наведывались в дом к политологу, ведущему Первого канала Дмитрию Саймсу, а также постоянно критикующему политику страны экс-инспектору ООН, бывшему разведчику Скотту Риттеру. По словам источников, новые обыски могут привести к предъявлению обвинений по уголовным делам.

Ранее сосед Саймса рассказал, что утром 13 августа агенты ФБР прибыли в его поместье и вывозили оттуда изъятые предметы на грузовиках с прицепами. Сам ведущий сказал, что «озадачен и обеспокоен» случившимся, поскольку ничего не знает о каких-либо расследованиях в отношении него.