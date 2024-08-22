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15:16, 22 августа 2024Путешествия

Россиян поселили в «клоповник» в отеле Турции в попытке получить вознаграждение

Отдыхающие в Турции россияне пожаловались на вымогающих деньги работников отеля

Фото: Unsplash

Российских туристов поселили в «клоповник» в отеле Турции в попытке получить вознаграждение. О вымогающем деньги персонале порталу TourDom сообщили сами отдыхающие.

Соотечественники пожаловались, что по приезде в четырехзвездочный Adaburnu Golmar Beach в Датче сотрудники на ресепшен заявили им, что в гостинице свободен единственный номер на цокольном этаже без работающего кондиционера.

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Работники отеля пообещали, что все эти неудобства на одну ночь, а дальше освободится комната забронированной категории. «Мы отказались оставаться в этом клоповнике, — пожаловались россияне. — В ходе разговора нам недвусмысленно намекнули, что за вознаграждение можно "что-нибудь придумать"».

По словам туристов, они не стали ни на что соглашаться и потребовали заселить их в нормальный номер. «И вообще пригрозили, что будем ночевать на диванчиках на ресепшен, — добавили они. — И, знаете, сработало — тут же чудесным образом образовался нормальный свободный номер».

В процессе отдыха россияне заметили, что подобные ситуации не единожды возникали и с другими гостями. «Спасались только те, кто стрессоустойчив и готов стоять на своем, — пояснили они. — Но большинство решило, что лучше что-нибудь вложить в свой паспорт и по-быстрому устранить проблему».

Ранее российский турист не захотел бесплатно продлить отдых на Мальдивских островах во время пандемии и подал на турагентство в суд.

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      Фариза Бацазова
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