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05:11, 22 августа 2024Мир

Стало известно о переполненности кладбищ в секторе Газа

Al Jazeera: кладбища в секторе Газа переполнены, мест для захоронения нет

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Большая часть кладбищ в секторе Газа переполнены, мест для захоронения погибших нет. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Телеканал отмечает, что число погибших в результате нападения Израиля на Газу превысило 40 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация зафиксирована в центральной части анклава и городе Газа, где сотрудникам кладбищ приходится хоронить до 300 умерших в день, размещая новые могилы поверх старых, уточнил Al Jazeera.

16 августа в совместном заявлении представителей США, Египта и Катара сообщалось, что переговоры Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС в Дохе о прекращении огня в секторе Газа проходят в «конструктивном ключе и позитивной атмосфере». Позже, 20 августа, Нетаньяху ограничил переговорщиков в ходе обсуждения сделки по Газе.

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      Юлия Мискевич
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