Трамп победил на «президентских выборах» в соцсети

Трамп победил на «президентских выборах» в соцсети X Маска

Кандидат в президенты США Дональд Трамп победил на «президентских выборах», которые прошли в аккаунте бизнесмена Илона Маска в социальной сети X.

По результатам опроса, Трампа поддержали 73,2 процента респондентов. В свою очередь за действующего вице-президента США Камалу Харрис проголосовали 26,8 процента пользователей. Всего в опросе приняли участие 5,8 миллиона человек.

Ранее Трамп в интервью американскому предпринимателю Илону Маску заявил, что действующий хозяин Белого дома Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке в результате переворота в Демпартии.