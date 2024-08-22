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23:32, 22 августа 2024Россия

В Донецке при тушении пожара после обстрела пострадали пять сотрудников МЧС

В Донецке при тушении пожара после обстрела пострадали 5 сотрудников МЧС России
СюжетПожары в России

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Донецке при тушении пожара после обстрела пострадали пять сотрудников МЧС России, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что спасатели ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Петровском районе города, произошедшее из-за попадания взрывоопасного предмета.

«Личный состав самостоятельно добрался до больницы. Сейчас они находятся на стационарном лечении», — уточнили в МЧС.

18 августа четыре сотрудника ведомства пострадали в результате обстрела Донецкой народной республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Они тушили загоревшийся из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) автомобиль.

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      Марина Совина
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