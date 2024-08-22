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08:33, 22 августа 2024Мир

В Польше рассказали о возможных последствиях войны с Россией для Варшавы

MP: милитаризация Польши не сделает страну безопаснее

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Проводимая Польшей политика милитаризации не сделает страну безопаснее и не спасет ее в случае вооруженного конфликта с Россией. Об этом написало издание Myśl Polska.

Ранее польский президент Анджей Дуда рассказал, что военные расходы республики в 2024 году превысят четыре процента ВВП страны и составят почти 40 миллиардов долларов.

«В случае вооруженного противостояния с такой ядерной державой, как Россия, "Чуда на Висле" не будет!» — говорится в статье.

Журналисты считают, что речь Дуды на церемонии по случаю празднования Дня Войска Польского была похожа на выступление заокеанского лоббиста оружейных концернов.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов, как утверждается, Польша заказала у оборонного концерна 50 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров в 2022 году.

Ранее польские офицеры рассказали, что в случае войны с Россией польские военные будут лишаться жизни в окопах из-за нехватки боеприпасов. Офицеры добавили, что польские политические деятели обманули граждан, убедив их, что создадут армию численностью в 300 тысяч человек.

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      Марина Совина
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