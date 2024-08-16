Onet.pl: польские военные будут лишаться жизни в окопах в случае войны с Россией

В случае войны с Россией польские военные будут лишаться жизни в окопах из-за нехватки боеприпасов. Такой сценарий развития событий описали офицеры Вооруженных сил (ВС) Польши в новой книге «Армия в руинах», отрывки из которой публикует Onet.pl.

«Что было бы, если бы к нам пришли русские? Что мне ответить? Мы красиво лишаемся жизни в окопах, потому что боеприпасы не прибудут, а сами мы их не производим», — утверждает один из офицеров.

Офицер добавил, что польские политические деятели обманули граждан, убедив их, что создадут армию численностью в 300 тысяч человек. Военный также резко раскритиковал методы, с помощью которых в польских ВС были созданы новые структуры. По его мнению, из-за современного состояния армии Польши «и политики, и военные должны предстать перед Государственным трибуналом».

5 августа стало известно, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш массово увольняет генералов.