В Польше начались массовые увольнения генералов

Onet: министр обороны Польши Косиняк-Камыш начал массово увольнять генералов

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш начал массово увольнять генералов. Об этом сообщает Onet.

Своей должности лишился генерал Роберт Гломб, который прославился во время нахождения у власти партии «Право и справедливость». Отмечается, что его уволили из структур НАТО и перевели в кадровое распоряжение министра обороны.

Кроме того, увольнениям подверглись как минимум трое других генералов, «обязанных своей карьерой предыдущему правительству». С занимаемых должностей были сняты генералы Роман Копка, Гжегож Скорупский и Рышард Парафянович.

Министерство обороны страны объяснило решения главы оборонного ведомства «потребностями ВС Польши».

4 августа союзники по НАТО направили польским властям ходатайство с просьбой отозвать бригадного генерала Артура Якубчика из Международного военного штаба при штаб-квартире альянса. Его поведение описали как «расистское и гомофобное».