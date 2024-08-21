Немецкий концерн сорвал поставку снарядов Польше

Rzeczpospolita: концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку снарядов Польше

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

«Уже август 2024 года, и мы не получили ни одного снаряда», — утверждается в публикации.

Издание сообщает, что Польша заказала у оборонного концерна 50 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров в 2022 году. По данным газеты, произвести снаряды должно было южноафриканское дочернее предприятие концерна Rheinmetall Denel Munition.

В материалы сообщается, что срыв контракта мог произойти по решению правительства ЮАР, опасавшегося, что снаряды «могут попасть дальше, на Украину».

Ранее стало известно, что расследование дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» привело к ухудшению отношений между Германией и Польшей.