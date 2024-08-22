В США обвинили Трампа в продаже тьмы

Министр транспорта США Буттиджич: Трамп продает тьму в ходе своей кампании

Кандидат в президенты США, бывший американский лидер Дональд Трамп «продает» американцам тьму в ходе своей предвыборной кампании. В этом его обвинил министр транспорта США Пит Буттиджич на съезде Демократической партии США, передает Axios.

По словам политика, Трамп и его кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс «придерживаются концепции предвыборной кампании, которую можно выразить одним словом: тьма». Буттиджич добавил, что «тьма — это то, что они продают».

При этом министр отметил, что не верит в то, что Америка в настоящее время «находится на рынке в поисках тьмы». По его словам, тот факт, что Трамп выбрал Вэнса кандидатом в вице-президенты, указывает на намерение бывшего американского лидера «удвоить негатив и обиды».

Ранее Вэнс счел фальшивыми опросы, в которых лидирует соперница политика, действующий вице-президент страны Камала Харрис.