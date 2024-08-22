Вице-мэр Москвы поздравила сотрудников столичных МФЦ с 13-летием офисов

Ракова поздравила сотрудников центров госуслуг с 13-летием столичных МФЦ

Многофункциональные центры (МФЦ) Москвы 22 августа отмечают 13-летие с момента открытия первого офиса «Мои Документы». С праздником их сотрудников поздравила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, за прошедшее время в городе не осталось ни одного района без офиса госуслуг. «Но МФЦ — не просто качественные и быстрые услуги. Это еще горящее сердце, искренний сервис, бесконечное желание помочь всем и, самое главное, умение находить общий язык с каждым. Обладая этими уникальными качествами, вы вышли далеко за систему государственной службы. Сегодня вы встречаете москвичей не только в офисах "Мои Документы", но и в поликлиниках, в больницах, помогаете родственникам, врачам, снимая с них огромную нагрузку», — сказала вице-мэр, обращаясь к сотрудникам центров на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином дворе.

Ракова отметила, что, согласно опросам, московские МФЦ являются службой, которой горожане доверяют больше всего. Она подчеркнула, что столичные офисы «Мои Документы» стали образцом для всех госструктур и высшей планкой, к которой нужно стремиться.

С 2017 года сотрудники МФЦ акцентируются на индивидуальном подходе к решениям вопросов москвичей. Они стараются сделать больше, чем определено регламентами, при этом оставаясь в правовом поле. Всего на базе внутрикорпоративной социальной сети «Мои добрые дела» было собрано более 45 тысяч таких примеров сервиса работников центров.

Также сотрудники офисов «Мои Документы» с 2024 года стали сертифицированными специалистами. Образовательный центр «Академия искреннего сервиса», где они формируют необходимые знания и поведение, в июле 2022 года получила лицензию на осуществление образовательной деятельности. С 2024 года выдано почти 500 удостоверений о повышении квалификации по двум образовательным программам.

Ракова также рассказала, что с 20 по 25 августа МФЦ организовали для москвичей праздничную программу. Гости офисов смогут сделать картину из эпоксидной смолы, посетить мастер-классы по каллиграфии и рисованию, а также узнать, как создать собственное генеалогическое древо. Помимо этого, пройдут мастер-классы по изготовлению символа семьи — объемного аиста. А детям предложат создать собственную мультипликацию совместно с «Союзмультфильмом».

Кроме того, в МФЦ состоятся розыгрыши памятных призов. Для этого любой желающий может взять специальный бланк и найти зашифрованные слова. Также подготовлен 3D-квест по флагманскому офису «Мои Документы». За правильно заполненный бланк участники экскурсии получат подарки.

Для посещения некоторых мастер-классов необходима предварительная запись. Подробное расписание и ссылки на регистрацию доступны на сайте центров госуслуг.