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09:39, 22 августа 2024Ценности

Внешний вид 61-летней Деми Мур на фото взволновал пользователей сети

Фото: Karabatsispavlos / BACKGRID / Legion-Media

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур попала в объективы папарацци на отдыхе в Греции и взволновала пользователей сети своим внешним видом. Соответствующий снимки и комментарии публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах 61-летняя знаменитость предстала в укороченных джинсовых шортах и черной майке на тонких бретелях. Помимо этого, она надела солнцезащитные очки и несколько украшений на шею. Звезда распустила волосы и отказалась от косметики.

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Поклонников смутила внешность Мур, о чем они написали в комментариях под материалом. «Она выглядит ужасно худой», «Она сделала удачную подтяжку лица, но тело выдает ее возраст», «У нее тело как у дизайнера Веры Вонг, смотрится жутковато», «Хрупкая и плохо стареющая», — написали они.

В июле Мур показала фигуру в бикини. Звезда фильма «Привидение» предстала у водоема в белом купальнике и продемонстрировала стройное тело.

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      Екатерина Ештокина
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