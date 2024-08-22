Женщина пострадала в результате обстрела ВСУ российского города

Губернатор Гладков: женщина пострадала в результате обстрела ВСУ Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино, в результате пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшая получила минно-взрывную и баротравму, а также осколочные ранения. Ее забрала бригада скорой помощи и направила в больницу Белгорода.

«В одном коммерческом объекте повреждено остекление, также осколками посечён рядом стоящий легковой автомобиль», — добавил Гладков.

Ранее два человека пострадали в результате удара украинского дрона по легковому автомобилю в Белгородской области. Еще один человек обратился в больницу с травмой, полученной при одной из предыдущих атак.