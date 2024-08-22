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05:01, 22 августа 2024Забота о себе

Женщины рассказали о самых неловких инцидентах во время секса

Фото: Freepik

Женщины, которым во время секса пришлось пережить неловкие инциденты, поделились своим опытом в социальной сети X (бывший Twitter). Истории, набравшие больше всего отметок «Нравится», опубликовало издание Metro.

Многие женщины пожаловались на то, что не смогли сдержать газы во время секса.

Он делал мне куннилингус, и я пукнула. Он спросил, пукнула ли я, а я сказала, что это был воздух из вагины

honeybunch224пользовательница X

Я сидела в позе наездницы, спиной к нему, и пускала газы не переставая. Пахло как в аду

notfwyouhoesпользовательница X

Одна из женщин рассказала, что случайно описалась в постели.

Случайно пописала на него, он думал, это сквирт. И все еще думает

miranevercaredпользовательница X
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Кормящая мать вспомнила о послеродовом сексуальном опыте, вклад в который неожиданно внесло грудное вскармливание.

Я тогда кормила грудью. Сидела на нем верхом и вдруг почувствовала влагу. Молоко из моей груди текло на его тело, его лицо было все в молоке. Но он смеялся, даже попробовал молоко, и мы продолжили

ari38672666пользовательница X

Ранее пользователи сети перечислили запахи, которые считают самыми мерзкими. По словам одного из подписчиков форума, самый отвратительный запах в его жизни издавала морозильная камера, которая была заперта на замок и отключена от сети много лет.

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      Александра Лисица
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