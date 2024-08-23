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19:03, 23 августа 2024Путешествия

14-летний турист забрался на крышу поезда и получил удар током

14-летний турист забрался на крышу поезда в Швейцарии и получил удар током

Фото: wirestock / freepik

Подросток из Чехии забрался на крышу поезда в Швейцарии и получил удар током. Об этом сообщил портал 24heures.

Несчастный случай произошел утром 22 августа. 14-летний турист понялся на крышу состава, который следовал по Ретийской железной дороге. Там он получил разряд напряжением 11 тысяч вольт.

Из-за удара подросток упал с движущегося вагона, однако этого никто не заметил. Только через час машинист товарного поезда увидел раненого юношу и объявил тревогу. Иностранца в тяжелом состоянии доставили в больницу Цюриха вертолетом.

Ранее британская туристка поехала развлекаться с друзьями на Ибицу и упала с балкона отеля. За несколько часов до этого девушка записывала на видео, как танцует в ночном клубе.

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      Мария Борисова
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