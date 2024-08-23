Банк России дал рекомендации по страховым выплатам в граничащих с Украиной регионах

ЦБ призвал к страховым выплатам в приграничных регионах по доступным документам

Банк России рекомендовал оперативно рассматривать и выплачивать страховое возмещение пострадавшим жителям Белгородской, Брянской и Курской областей с учетом наступления страхового случая в результате чрезвычайных ситуаций. Соответствующий призыв содержится в письме страховым организациям за подписью первого зампредседателя ЦБ Владимира Чистюхина, опубликованном на сайте регулятора.

Рассматривать заявления россиян из этих граничащих с Украиной регионов предлагается в том числе «на основании документов, доступных гражданам в сложившихся обстоятельствах». Помимо этого, Центробанк указал, что гражданин сможет обратиться за компенсацией, если в результате событий на указанных территориях был причинен вред его жизни или здоровью, а также если застрахованное имущество было повреждено или утрачено.

В Курской области больше двух недель идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

Ранее стало известно, что российские цифровые платформы запустили акции поддержки пострадавших в Курской области. В частности, пользователи «Авито» смогут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома. В Минцифры РФ также заявили, что жители восьми районов региона смогут бесплатно пользоваться связью и мобильным интернетом даже при минусовом балансе. Такой режим предоставления услуг сохранится до окончания режима ЧС.