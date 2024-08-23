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08:28, 23 августа 2024Интернет и СМИ

Девушка выгнала изменившего ей жениха и столкнулась с неожиданным последствием

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit с ником Effective-Hour-5946 рассказала историю о том, как застала жениха за изменой и решила выгнать его из дома. Однако девушка призналась, что столкнулась с неожиданной реакцией родственников на ее решение.

Рассказчица вспомнила, что в последние несколько месяцев замечала за возлюбленным необычное для него поведение. Например, рассказала девушка, он стал чаще задерживаться на работе, а также был с ней холоден. Героиня истории призналась, что списала эти проявления на стресс.

Однако неделю назад она пришла домой раньше обычного и обнаружила жениха и его коллегу, целующихся на диване. Несмотря на сильный шок, пользовательница собрала вещи возлюбленного. «Я швырнула пакет в Джейка и велела ему убираться. Он пытался что-то объяснить, извиниться и умолять, но я даже не слышала его из-за шума в ушах. Я сказала, что между нами все кончено и ему нужно немедленно уходить», — вспомнила она.

Позднее она рассказала о случившемся родителям, ожидая от них поддержки. Однако вместо этого девушка столкнулась с осуждением с их стороны. Мать и отец заявили, что считают ее жениха хорошим человеком, и рассказчице не следует рушить их отношения «из-за одной ошибки». Рассказчица добавила, что они даже пригласили ее возлюбленного к себе домой, чтобы обсудить ситуацию без нее.

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«Они даже предположили, что я отчасти виновата, потому что в последнее время была "недостаточно внимательна" к потребностям Джейка», — посетовала авторша поста. Она добавила, что родители звонили и писали ей каждый день с подобными заявлениями.

«Измена партнеру — это не ошибка. Ошибка — это случайно добавить соль вместо сахара в кофе. Измена — это выбор, и есть много возможностей не доводить ее до конца», «Это ваше будущее, а не ваших родителей. Живите так, как считаете нужным», — высказались пользователи в комментариях. Некоторые из них предложили разорвать отношения с родителями, если те будут и впредь так себя вести.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как отомстила изменяющему ей бойфренду. Мнения комментаторов по поводу этого поступка разделились.

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