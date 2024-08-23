Двоих россиян задержали за поджог двери в многоквартирном доме

В Петербурге полиция задержала мужчину и подростка за поджог двери в многоэтажке

В Петербурге полиция задержала 33-летнего жителя Ленинградской области и его 17-летнего напарника за поджог двери в многоквартирном доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД по городу.

В отношении них возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Задержанные рассказали, что в одном из Telegram-каналов нашли предложение о быстром и легком заработке и сразу же согласились. Кураторы сказали им поджечь дверь одной из квартир, а за это пообещали заплатить 15 тысяч рублей каждому. По словам злоумышленников, после выполнения задания деньги они так и не получили.

Ранее сообщалось, что мужчина хотел сжечь кафе знакомого в Сочи за долги, но перепутал здания и устроил пожар в соседнем.