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19:26, 23 августа 2024Силовые структуры

Двоих россиян задержали за поджог двери в многоквартирном доме

В Петербурге полиция задержала мужчину и подростка за поджог двери в многоэтажке

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Петербурге полиция задержала 33-летнего жителя Ленинградской области и его 17-летнего напарника за поджог двери в многоквартирном доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД по городу.

В отношении них возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Задержанные рассказали, что в одном из Telegram-каналов нашли предложение о быстром и легком заработке и сразу же согласились. Кураторы сказали им поджечь дверь одной из квартир, а за это пообещали заплатить 15 тысяч рублей каждому. По словам злоумышленников, после выполнения задания деньги они так и не получили.

Ранее сообщалось, что мужчина хотел сжечь кафе знакомого в Сочи за долги, но перепутал здания и устроил пожар в соседнем.

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