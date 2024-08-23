Губернатор Волгоградской области впервые прокомментировал захват заложников в колонии

Волгоградский губернатор Бочаров: оперштаб координирует освобождение заложников

В Волгоградской области создали оперштаб для координирования работы по освобождению заложников в исправительной колонии №19 (ИК-19) в городе Суровикино. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, чьи слова приводит Telegram-канал областной администрации.

«В готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ. Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно», — сказал чиновник.

По его словам, угрозы гражданскому населению на данный момент нет. Губернатор также призвал всех доверять только официальным источникам информации.

23 августа в ИК-19 во время заседания дисциплинарной комиссии террористы взяли в заложники нескольких человек. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России). Известно, что спецназ готовится к штурму колонии.