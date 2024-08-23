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18:20, 23 августа 2024Силовые структуры

Иностранец расправился с россиянкой за отказ выходить за него замуж

В Одинцово жених из США зарезал невесту из-за того, что она передумала

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В подмосковном Одинцово 32-летний жених из США расправился с невестой — 30-летней местной жительницей Ириной, которая за два месяца до свадьбы передумала выходить за него замуж. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, преступление произошло днем 22 августа в квартире на 11-м этаже дома на Сколковской улице. Соседи услышали женские крики о помощи и вызвали охрану, однако к тому моменту, когда вскрыли квартиру, жертва уже не подавала признаков жизни. Несостоявшийся жених успел нанести невесте два удара ножом и скрыться.

В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемого. Известно, что он приехал в Подмосковье из США, где, по его словам, работает в IT-сфере.

Свадьба была намечена на 8 октября, однако невеста накануне поделилась с родственниками, что ее пугает слишком навязчивый жених.

23 августа сообщалось, что на юго-востоке Москвы нашли женщину без признаков жизни в квартире жилого дома. Предварительно установлено, что к расправе причастен ее сын.

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      Любовь Ширижик
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