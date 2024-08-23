Сын расправился с матерью в московской квартире

В Москве нашли тело убитой сыном женщины

На юго-востоке Москы нашли женщину без признаков жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 22 августа пострадавшую с телесными поврежденими обнаружили в квартире жилого дома на улице Гарибальди.

Предварительно установлено, что к расправе причастен сын потерпевшей. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Троицкий районный суд Москвы арестовал 38-летнего уроженца Таджикистана за нападение на супружескую пару.