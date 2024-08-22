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14:36, 22 августа 2024Силовые структуры

Напавшего на пожилую пару в Новой Москве мужчину арестовали

Суд арестовал иностранца, напавшего с топором на пожилую пару в Новой Москве

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Троицкий районный суд Москвы арестовал 38-летнего уроженца Таджикистана за нападение на супружескую пару. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Иностранец будет находиться в СИЗО до 19 октября.

Жертвой расправы, учиненной мигрантом, стал 82-летний полковник авиации в отставке, бывший сотрудник Внуковского авиаремонтного завода Виктор Селезнев. По предварительной информации, преступник проник в дом Селезнева и избил полковника и его 80-летнюю жену топором. Он пытался сжечь дом.

Соседи увидели пожар и незнакомого человека рядом с домом пострадавших и вызвали экстренные службы. У пострадавших выявлены травмы головы и ожоги конечностей. Жену полковника Селезнева госпитализировали, врачам удалось ее спасти.

Следователи выяснили, что мотивом преступления стала корысть.

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      Екатерина Кашурникова
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