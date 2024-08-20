СКР раскрыл подробности расправы над пенсионером в Новой Москве

СК: мотивом смертельного нападения на пожилую пару в Новой Москве стала корысть

Правоохранители проводят следственные действия с 38-летним уроженцем Таджикистана, задержанным за нападение на супружескую пару в Новой Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следователи выяснили, что мотивом преступления стала корысть.

19 августа иностранец накинулся на пенсионеров с топором. Мужчину спасти не удалось, а его супругу госпитализировали в тяжелом состоянии.

Против подозреваемого возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать перед Троицким районным судом об его аресте.