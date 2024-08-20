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07:15, 20 августа 2024Силовые структуры

Задержан подозреваемый в нападении на пожилую пару в Новой Москве

СК: задержан иностранец за смертельное нападение на пожилую пару в Новой Москве

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

В Новой Москве задержали 38-летнего уроженца Таджикистана за нападение на супружескую пару. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 19 августа иностранец накинулся на пенсионеров с топором. Мужчину спасти не удалось, а его супругу госпитализировали в тяжелом состоянии.

Против подозреваемого возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирске суд арестовал мужчину, который напал с молотком на 18-летнего парня, заступившегося за девушку-флориста.

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      Екатерина Кашурникова
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