МВД России показало видео с совершившим расправу над полковником авиации мигрантом

МВД России показало мигранта, убившего 82-летнего полковника авиации Селезнева

Начало событий в новости Задержан подозреваемый в нападении на пожилую пару в Новой Москве

МВД России показало на видео мигранта из Таджикистана, совершившего расправу над 82-летним полковником авиации в отставке Виктором Селезневым в его собственном доме. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видеозаписи подозреваемый отвечает на вопросы правоохранителя. Мигрант рассказал, что задержан сотрудниками полиции из-за того, что два раза ударил пострадавшего по голове. По словам иностранца, его сыну нужны были деньги на операцию. Он обратился к полковнику авиации, чтобы одолжить у него денег. Пенсионер сначала хотел ему помочь, но после отказал. Тогда злоумышленник решил расправиться с ним. После расправы он подключил карту пострадавшего к своему телефону.

19 августа иностранец накинулся на пенсионеров с топором. Мужчину спасти не удалось, а его супругу госпитализировали в тяжелом состоянии.