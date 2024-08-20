Раскрыты подробности о ставшей жертвой расправы мигранта из Таджикистана пожилой паре

Mash: жертвой мигранта стал 82-летний полковник авиации Селезнев

Начало событий в новости СКР раскрыл подробности расправы над пенсионером в Новой Москве

Жертвой расправы, учиненной мигрантом из Таджикистана в Подмосковье, стал 82-летний полковник авиации в отставке Виктор Селезнев, бывший сотрудник Внуковского авиаремонтного завода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, преступник проник в дом Селезнева и избил полковника и его 80-летнюю жену топором. Расправившись с хозяевами, он пытался сжечь дом.

По данным канала, соседи увидели пожар и незнакомого человека рядом с домом пострадавших и вызвали экстренные службы. У пострадавших выявлены травмы головы и ожоги конечностей. Жену полковника Селезнева госпитализировали, врачам удалось ее спасти.

По информации Telegram-канала «МК: срочные новости», преступление произошло в СНТ «Полет». Злоумышленник похитил банковскую карту, принадлежащую пострадавшим, и привязал к своему номеру телефона. Так правоохранителям удалось его вычислить.

Дело взято на контроль московской прокуратурой.

Ранее следователи выяснили, что мотивом преступления стала корысть.

