Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:11, 20 августа 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о ставшей жертвой расправы мигранта из Таджикистана пожилой паре

Mash: жертвой мигранта стал 82-летний полковник авиации Селезнев
Начало событий в новости СКР раскрыл подробности расправы над пенсионером в Новой Москве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Жертвой расправы, учиненной мигрантом из Таджикистана в Подмосковье, стал 82-летний полковник авиации в отставке Виктор Селезнев, бывший сотрудник Внуковского авиаремонтного завода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, преступник проник в дом Селезнева и избил полковника и его 80-летнюю жену топором. Расправившись с хозяевами, он пытался сжечь дом.

По данным канала, соседи увидели пожар и незнакомого человека рядом с домом пострадавших и вызвали экстренные службы. У пострадавших выявлены травмы головы и ожоги конечностей. Жену полковника Селезнева госпитализировали, врачам удалось ее спасти.

По информации Telegram-канала «МК: срочные новости», преступление произошло в СНТ «Полет». Злоумышленник похитил банковскую карту, принадлежащую пострадавшим, и привязал к своему номеру телефона. Так правоохранителям удалось его вычислить.

Дело взято на контроль московской прокуратурой.

Ранее следователи выяснили, что мотивом преступления стала корысть.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Россия назвала аморальными заявления министра обороны Великобритании по Курской области. О чем он говорил?

      Началось рассмотрение продления ареста еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

      Полковник объяснил значение перехода Нью-Йорка под контроль России

      Власти российского города выселили ушедшего на СВО бойца

      Мирный россиянин пострадал при атаке украинского FPV-дрона

      Российские школьницы на камеру избили сверстницу и пытались ее раздеть

      Украинский пленный рассказал о потерях ВСУ в Курской области

      Трамп заявил о планах выплатить госдолг США

      Российский генерал сообщил об остановке ВСУ на всей территории Курской области

      Стало известно об ударе ВСУ по выезду из российского города на границе с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше