Израильтянам посоветовали не приезжать в Курск и Белгород

МИД Израиля посоветовал своим гражданам не посещать Курск и Белгород

МИД Израиля посоветовал своим гражданам не посещать российские города Курск и Белгород, а также их окрестности, а находящимся там сейчас израильтянам «пересмотреть свое пребывание». Об этом ведомство предупредило в своем Telegram-канале.

«В связи с расширением зоны военных действий и активными боевыми действиями на российско-украинской границе существует опасность бомбардировок с воздуха и ракетных обстрелов населенных пунктов и жилых районов на данной территории», — говорится в публикации.

6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские военные обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате бойцам ВСУ удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

По данным Минобороны России, в ночь на пятницу, 23 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по двум российским регионам. Силами противовоздушной обороны над Белгородской областью перехватили четыре беспилотника, и еще три — над Курской.