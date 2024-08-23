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07:15, 23 августа 2024Россия

Украина пыталась ударить по двум регионам России

МО: силы ПВО сбили четыре дрона над Белгородской и три над Курской областями

Фото: Globallookpress.com

В ночь на пятницу, 23 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по двум регионам России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что украинские беспилотники удалось перехватить силами противовоздушной обороны. Четыре беспилотника перехватили над Белгородской областью, еще три — над Курской.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей ситуации там не привели.

Ночью в четверг, 22 августа, силы ПВО сбили 28 дронов над шестью регионами России. 13 дронов перехватили над Волгоградской областью, 7 — над Ростовской, 4 — над Белгородской, 2 — над Воронежской, по одному — над Курской и Брянской областями.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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