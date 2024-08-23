Извлечение тела съеденной женщины из туши крокодила попало на видео

Съевшего женщину в Индонезии крокодила поймали и распороли ему брюхо

Появилось видео поимки съевшего жительницу Индонезии крокодила и извлечения ее останков из туши рептилии. Ролик опубликовал канал VIVA.

На кадрах видно, как крокодила-людоеда вытаскивают из водоема на Молуккских островах. Жителям деревни и спасателям пришлось распороть хищнику брюхо, чтобы убедиться, что именно он напал на 53-летнюю Халиму Раакбау. В операции по поиску крокодила участвовали местные жители, полиция и военные. Все они наблюдали за вскрытием, в ходе которого в желудке животного нашли останки женщины.

Полицию вызвал местный житель, Али Рахангметан. Он проезжал по мосту, когда заметил в воде ноги. Сначала мужчина подумал, что кто-то решил поплавать, но затем увидел крокодила рядом и понял, что что-то не так. Он остановился и спустился к берегу, чтобы убедиться, что жертвой рептилии оказалось не животное. Увидев в пасти хищника человеческий торс, он позвонил в полицию.

Жертва крокодила жила в деревне неподалеку. Халима Раакбау пришла к реке, чтобы собрать моллюсков, а потом решила искупаться. По всей видимости, в этот момент на нее напал крокодил. Когда спустя несколько часов женщина не вернулась, родственники отправились ее искать. Заметив в воде сандалию Раакбау, они забеспокоились и обратились в полицию.

По утверждению одного из полицейских, длина крокодила составляла около четырех метров. Ни он, ни другие очевидцы не смогли определить его вид.

Ранее сообщалось, что крокодил напал на сотрудника зоопарка в Израиле. Охранник выпустил в хищника семь пуль, благодаря чему сотрудник выжил.