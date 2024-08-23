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20:22, 23 августа 2024Ценности

Кендалл Дженнер без штанов снялась в откровенной позе для модного бренда

Фото: fwrd.com

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер без штанов снялась в откровенной позе для модного бренда FWRD. Соответствующее фото появилось на сайте марки.

28-летняя манекенщица предстала на кадре, лежа на кресле с разведенными в стороны ногами. Она надела черное боди, прозрачные колготки в тон и остроносые туфли на высоких каблуках.

Знаменитость уложила волосы в гладкий пучок и накрасила ногти красным лаком. Автором съемки выступила польский фотограф Соня Шостак.

Ранее в августе американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в рекламе собственного бренда бикини Khy.

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      Карина Черных
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